Общество

Итоги конкурсного отбора инициативных проектов подвели в Псковской области

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, которые могут рассчитывать на получение поддержки в реализации, состоялось в правительстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам работы комиссия признала 27 проектов прошедшими конкурсный отбор и на основании полученных баллов утвердила их рейтинг.

Финансовая поддержка реализации проектов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета будет осуществляться в следующем году в соответствии с занимаемым местом в итоговом рейтинге.

«С учетом предусмотренного финансирования на 2023 год — а это 20 млн рублей — будет оказана поддержка в реализации первых 14-ти проектов. В случае увеличения объема средств по этому направлению помощь получат следующие по рейтингу проекты», — подчеркнула начальник регионального управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова.

Поддержка из областного бюджета в зависимости от проекта составит от 600 тысяч до 3,5 млн рублей. В реализации проектов, помимо этих средств, также предусмотрено финансирование из местных бюджетов и инициативные платежи.