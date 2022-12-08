Общество

Пять новых станций скорой помощи построят в 2023 году в Псковской области

Пять модульных станций скорой помощи построят в 2023 году в районах Псковской области по трехлетней губернаторской программе. Новые пункты появятся в Стругокрасненском, Локнянском, Палкинском, Себежском районах, а также на территории Псковской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Также капитально будет отремонтирована станция скорой помощи в Порхове.

«Финансирование в бюджете на эти цели уже заложено. Как только бюджет будет принят, станут видны лимиты, нужно провести все конкурсные процедуры, чтобы весной начать стройку и завершить объекты как можно раньше», — поставил задачу губернатор Михаил Ведерников в четверг, 8 декабря, во время осмотра партии новых машин скорой помощи, которая поступила в регион.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что подготовительная работа активно ведется. Уже сформированы земельные участки под строительство, по капитальному ремонту подготовлена проектно-сметная документация.

Что касается новых машин «Скорой помощи», то за последние 5 лет в Псковскую область поступила уже девятая партия спецтранспорта. Как доложил руководитель Псковской станции скорой медпомощи Денис Сачков, автомобили на базе «УАЗ» и «ГАЗель» оснащены отечественным медицинским оборудованием по классу «В». Это позволяет оказывать пациентам всю необходимую помощь, в том числе проводить реанимационные мероприятия. В 2023 году ожидается поставка еще 9 скорых, а также партии передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

«За несколько лет мы практически весь парк обновили. Важно, чтобы водители следили за машинами», — резюмировал губернатор.

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Отметим, что в Псковскую область за последние 7 лет при поддержке правительства РФ поступило около 150 машин скорой медицинской помощи, что позволило вывести из эксплуатации полностью изношенный автотранспорт. Всего в службе неотложной помощи работает 178 специализированных автомобилей.