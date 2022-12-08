Туман и 10-градусный мороз прогнозируют в Псковской области ночью 10 декабря

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 10 декабря. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, местами пройдёт небольшой снег, ночью в некоторых частях региона прогнозируется туман, на дорогах - гололедица.
Ожидается ветер южных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -10 до -5 градусов, днём столбик термометра покажет от -8 до -3 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Ранее сообщалось, что потепление придёт в Псковскую область в конце недели.