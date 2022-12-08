Общество

Псковские следователи почтили память Героев Отечества

Сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ возложили цветы к памятнику освободителям Пскова в День Героев Отечества 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества, у монумента собрались представители правительства Псковской области, администрации города Пскова, Псковской городской Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти в регионе, ребята из патриотических клубов и другие приглашенные лица. Следственное управление Следственного комитета РФ представлял руководитель следственного отдела по городу Пскову полковник юстиции Денис Першин.

Участники церемонии почтили память Героев Отечества минутой молчания. Затем состоялся ритуал возложения гирлянды воинской Славы и цветов к памятнику освободителям Пскова.

День Героев Отечества — памятная дата, которая ежегодно отмечается 9 декабря. В этот день в России отдают дань памяти былым подвигам сограждан во имя Отечества и чествуют нынешних Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.