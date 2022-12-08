Общество

Псковский приют «Лесопилка» просит помощи в расчистке снега

Псковский приют «Лесопилка» просит помощи в расчистке снега. Об этом сообщается в группе приюта в социальной сети «ВКонтакте».

«В условиях карантина нам приходится все делать самим, не прибегая к помощи любимых волонтеров. Но сил на снег уже не хватает. Что-то мы расчищаем рано утром и поздно вечером, между авралом по лечению и кормлению больных, здоровых, стареньких и веселых. Два дня назад в приют приходили студенты и помогли расчистить основные дорожки к будкам», - написали сотрудники.

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Две больные собаки изолированы. «Да и больными их уже трудно назвать - кушают, играют .На будку высажены две выздоровевшие собаки. Их территории полностью обработаны и ещё две, уже совершенно здоровы, живут в помещении. Это для информации, если кто-то боится инфекции», - уточнили в приюте.

Как объяснили в приюте, трудность расчистки состоит в том, «тяжелую технику» невозможно пустить между будками. Адрес приюта: Новгородская, 7.

Ранее сообщалось, что приют для собак «Шанс» тоже засыпало снегом.