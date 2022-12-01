Общество

Псковский зооприют «Лесопилка» закрыли для посещения

Псковский зооприют «Лесопилка» закрыли для посещения в связи с карантином по энтериту. Об этом сообщается в группе волонтерской организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы вынуждены объявить жесткий карантин по энтериту во всем приюте. Приют закрыт для посещений. Это не потому, что кто-то из ваших животных может заболеть (хотя и это не исключено). Просто на ногах и руках во время прогулок и обнимашек любимые волонтеры, сами того не замечая, могут перенести вирус от больной собаки к здоровой. Скрытый период вируса до 14 дней.

Сегодня под вопросом ещё одна собака. Её только-только подняли после лечения от венерической саркомы. Она из слабеньких», - говорится в сообщении.

Все желающие оказать помощь приюту могут обратиться в группу организации в социальной сети «ВКонтакте».