Общество

Сотрудники Следственного комитета посетили Псковский детский дом

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области пришли к ребятам в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Встреча была приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Мероприятие провели совместно с председателем всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны"».

С целью повышения уровня правовой грамотности с ребятами разобрали наиболее часто встречаемые ситуации, которых следует избегать, чтобы не стать жертвой преступления или не вступить в конфликт с законом, а также применяемые меры ответственности к нарушителям и их последствия.

«В продолжении встречи в целях создания у детей антикоррупционного мировоззрения побеседовали на тему о вреде коррупции и негативных последствиях. Поскольку этот день богат на различные события, была затронута тема Героев Отечества прошлого и современности, некоторые из которых родились или стали известны своими подвигами на псковской земле», - отметили в пресс-службе.

В заключительной части мероприятия у ребят была возможность раскрыть затронутые темы через рисунки