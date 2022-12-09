Победителей конкурса социальной рекламы «Твой выбор» наградили в Пскове

Награждение участников городского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Твой выбор» состоялось в Псковском городском молодёжном центре 9 декабря. Дипломы и подарки победителям вручал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову майор полиции Александр Галкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе молодёжного центра.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
Номинация «Лучший видеоролик»:
Номинация «Лучший плакат»:
Номинация «Лучшая аудиореклама»:
Организаторами конкурса являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова совместно с УМВД России по городу Пскову и МБУ «Псковский городской молодёжный центр».