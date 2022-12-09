Общество

Победителей конкурса социальной рекламы «Твой выбор» наградили в Пскове

Награждение участников городского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Твой выбор» состоялось в Псковском городском молодёжном центре 9 декабря. Дипломы и подарки победителям вручал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову майор полиции Александр Галкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе молодёжного центра.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Номинация «Лучший видеоролик»:

1 место – Елена Коноплёва (работа «Я делаю выбор»), Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса.

2 место – Алёна Некс (работа «Твой выбор»), ГБПОУ ПО «ПМК».

3 место – Творческий коллектив 10а МБОУ «МПЛ 8» (работа «ЗОЖ – это мой выбор!»).

Номинация «Лучший плакат»:

1 место – Ирина Дакуко (работа «Начало конца»), ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум».

2 место – Ульяна Григорьева, Мария Федосеева, Виолетта Хоботова (работа «Серый самообман»), МБОУ «СОШ №5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина».

3 место – Милана Илларионова, Дарина Максимова, Татьяна Конивец, Юлия Мелихова, Полина Борисова, Ольга Караулова (работа «Витамины, которые продлевают жизнь»), ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж».

Номинация «Лучшая аудиореклама»:

1 место – Марина Костюк (работа «Счастье в кредит»).

Организаторами конкурса являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова совместно с УМВД России по городу Пскову и МБУ «Псковский городской молодёжный центр».