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Общество

Более 20 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки

10.12.2022 16:44|ПсковКомментариев: 0

23 человека выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Всего с начала пандемии от коронавируса избавились 123 498 человек. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 730, за сутки – 14. Летальных случаев не зафиксировали.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам:

  • Псков – 41182/10
  • Великие Луки – 18250/1
  • Бежаницкий район – 1612/0
  • Великолукский район – 2855/0
  • Гдовский район –   2256/0
  • Дедовичский район – 3101/1
  • Дновский район – 1024/0
  • Красногородский район – 1140/0
  • Куньинский район – 1070/0
  • Локнянский район – 1213/1
  • Невельский район – 5667/0
  • Новоржевский район – 1352/0
  • Новосокольнический район –   3305/0
  • Опочецкий район – 3836/0
  • Островский район – 6101/0
  • Палкинский район – 1281/0
  • Печорский район – 2980/0
  • Плюсский район – 1978/0
  • Порховский район – 4566/1
  • Псковский район – 9714/0
  • Пустошкинский район – 1586/0
  • Пушкиногорский район – 1810/0
  • Пыталовский район – 1925/0
  • Себежский район – 3006/0
  • Стругокрасненский район – 2125/0
  • Усвятский район – 749/0
Теги: #Псковская область #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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