Более 20 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки

23 человека выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Всего с начала пандемии от коронавируса избавились 123 498 человек. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 730, за сутки – 14. Летальных случаев не зафиксировали.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 41182/10
- Великие Луки – 18250/1
- Бежаницкий район – 1612/0
- Великолукский район – 2855/0
- Гдовский район – 2256/0
- Дедовичский район – 3101/1
- Дновский район – 1024/0
- Красногородский район – 1140/0
- Куньинский район – 1070/0
- Локнянский район – 1213/1
- Невельский район – 5667/0
- Новоржевский район – 1352/0
- Новосокольнический район – 3305/0
- Опочецкий район – 3836/0
- Островский район – 6101/0
- Палкинский район – 1281/0
- Печорский район – 2980/0
- Плюсский район – 1978/0
- Порховский район – 4566/1
- Псковский район – 9714/0
- Пустошкинский район – 1586/0
- Пушкиногорский район – 1810/0
- Пыталовский район – 1925/0
- Себежский район – 3006/0
- Стругокрасненский район – 2125/0
- Усвятский район – 749/0