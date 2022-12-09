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Общество

Более 20 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки

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23 человека выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона. Всего с начала пандемии от коронавируса избавились 123 498 человек. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 730, за сутки – 14. Летальных случаев не зафиксировали. Статистика заболеваемости по муниципалитетам: Псков – 41182/10

Великие Луки – 18250/1

Бежаницкий район – 1612/0

Великолукский район – 2855/0

Гдовский район – 2256/0

Дедовичский район – 3101/1

Дновский район – 1024/0

Красногородский район – 1140/0

Куньинский район – 1070/0

Локнянский район – 1213/1

Невельский район – 5667/0

Новоржевский район – 1352/0

Новосокольнический район – 3305/0

Опочецкий район – 3836/0

Островский район – 6101/0

Палкинский район – 1281/0

Печорский район – 2980/0

Плюсский район – 1978/0

Порховский район – 4566/1

Псковский район – 9714/0

Пустошкинский район – 1586/0

Пушкиногорский район – 1810/0

Пыталовский район – 1925/0

Себежский район – 3006/0

Стругокрасненский район – 2125/0

Усвятский район – 749/0