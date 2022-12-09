Общество

Как безопасно проводить время в Сети и не столкнуться с кибербуллингом, рассказали псковичи

Как безопасно проводить время в Интернете и не столкнуться с кибербуллингом, ответили псковичи в опросе Псковской Ленты Новостей. Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте».

Кибербуллинг — это волна оскорблений или угроз в социальных сетях или мессенджерах в адрес определенного человека. Интернет-травля довольно современная проблема, и она гораздо масштабнее, чем кажется. Около половины подростков сталкивались с кибербуллингом.

В опросе приняли участие 61 человек. 25 проголосовавших (40.98 %) считают, что необходимо закрывать свои страницы в социальных сетях и блокировать обидчиков. 12 человек (19.67 %) добавляют в друзья только знакомых. Ещё семь 16.39 % отмечают, что при случае кибербуллинга лучше не замыкаться и сообщить в техподдержку соцсети, рассказать друзьям, родителям или поговорить с психологом.

Восемь псковичей (13.11 %) предлагают ничего с этим не делать. Четыре человека (6.56 %) выбрали вариант «Отвечать также агрессивно на эти сообщения и комментарии, стараться обидеть в ответ», а ещё двое (3.28 %) попытаются переспорить и доказать агрессору, что он не прав.