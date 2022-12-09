Ведущие пульмонологи Псковской области проведут приём в Великих Луках 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной инфекционной клинической больнице.
Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница
«Это уже второй пульмонологический выезд в южные районы области. Он организован для выявления пациентов с тяжелой респираторной патологией или сложной диагностической ситуацией», - рассказали в учреждении.
Показаниями для записи на приём могут служить:
Впервые бригада пульмонологов посетила юг Псковской области осенью. На прием к врачам пришли 131 человек, в том числе 24 ребенка. Многие из них получили направления на плановую госпитализацию. Еще шесть взрослых и двое детей положили в больницу экстренно.
Попасть на консультацию к врачам можно бесплатно - по ОМС. При себе необходимо иметь паспорт (свидетельство о рождении для детей), СНИЛС и медполис. Прием будет проходить в филиале «Великолукский» по адресу: Октябрьский проспект, 127.
Записаться можно по телефону информационного центра в Пскове +7(8112) 294-122 ( ежедневно с 9.00 до 19.00).