Общество

Действия при обнаружении подозрительного предмета перечислили псковичам

Алгоритм действий при обнаружении предметов, вызывающих подозрение, напомнили в УМВД России по Псковской области. Рекомендации разместили на официальном сайте ведомства.

«В области и соседних регионах нередко отмечаются факты обнаружения местными жителями сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям. Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания людей», - объяснили в ведомстве.

При обнаружении забытой или бесхозной вещи в общественном транспорте, нужно обратиться к пассажирам, находящимся рядом, постараться установить, установить чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, заметили в УМВД.

Если подозрительный предмет замечен на лестничной клетке подъезда жилого дома, нужно опросить соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – без промедления следует проинформировать полицию.

Если подозрительный объект находится в учреждении, сразу же нужно обратиться в его администрацию, либо к дежурному.

В полиции обратили внимание, что во всех перечисленных случаях:

ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;

постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;

в случае отсутствия хозяина, сообщите об этом в полицию;

предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

«Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств злоумышленники нередко используют сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки. С учетом этого никогда и ни под какими предлогами не принимайте от незнакомцев какие-либо пакеты или сумки. Объясните детям, что любой неизвестный предмет, найденный, к примеру, на улице, во дворе, на даче или в лесу, на берегу водоема, - может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья человека. И помните о главном – не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами», - заключили в ведомстве.