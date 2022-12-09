Общество

В псковской полиции рассказали, как поступить в учебные заведения МВД

Полиция сообщила о порядке поступления и обучения в образовательных организациях системы МВД России.

Управлением МВД России по городу Пскову в 2023 году объявляется набор в образовательные организации МВД России: «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя», «Санкт-Петербургский университет МВД России», «Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России», «Орловский юридический институт МВД России», «Нижегородская академия МВД России», «Воронежский институт МВД России», «Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России» (для учащихся 9-11 классов).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, на обучение направляются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком РФ, соответствующие квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Обучение происходит за счёт средств федерального бюджета. На курсантов и слушателей ВУЗов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции. Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД. Поступление на обучение является одновременным поступлением на службу в ОВД.

На период обучения курсанты обеспечиваются:

- бесплатным питанием;

- форменным обмундированием;

- денежным довольствием (составляет от 14 до 28 тысяч рублей в месяц в зависимости от курса обучения и успеваемости).

-в период обучения курсантам также предоставляется бесплатное место в общежитии.

За подробной информацией обращаться в отдел по работе с личным составом Управления МВД России по городу Пскову по адресу: г. Псков, ул. Инженерная, д. 4 или по телефонам: 59-63-96, 59-63-19, 59-63-60.