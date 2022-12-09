Общество

Ушла из жизни известный псковский музыкант Нина Гуреева

10 декабря на 90-м году ушла из жизни музыкант, педагог, Заслуженный работник культуры России Нина Дмитриевна Гуреева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном колледже искусств.

«Нина Дмитриевна была старейшим преподавателем Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (в прошлом – музыкального училища), более полувека возглавляла отдел духовых и ударных инструментов. Многогранная педагогическая деятельность Нины Дмитриевны Гуреевой по-настоящему стала её судьбой, - рассказали в колледже. - Нина Дмитриевна бессменно вела класс гобоя. Она воспитала много учеников - оркестрантов, начиная с исполнительских «азов», многие из которых сегодня работают в учреждениях дополнительного образования, культуры и искусства, была неизменно очень требовательной, строго организуя весь учебный процесс, воспитывая студентов.

По инициативе Нины Дмитриевны духовой оркестр, возглавляемый её супругом, Заслуженным работником культуры РФ, преподавателем Владимиром Семёновичем Шевельковым, много концертировал, в том числе по воспитательным учреждениям области.

Нина Дмитриевна всегда заинтересованно и ответственно относилась к внутренним делам коллектива и была подлинным хранителем традиций не только отдела духовых и ударных инструментов, но и всего музыкального училища».

Отпевание Нины Гуреевой состоится 13 декабря в 11 часов в Храме Успения Пресвятой Богородицы с Полонища (ул. Георгиевская, 3 А). Похороны пройдут на кладбище «Белый мох».