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Общество

В акции «Память хранят молодые» приняли участие студенты и преподаватели колледжа искусств

11.12.2022 16:56|ПсковКомментариев: 0

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в патриотической акции «Память хранят молодые».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, студенты специальностей «Музыкальное искусство эстрады» и «Духовые инструменты» Анастасия Алексеева, Марина Анищенкова, Владислав Афанасьев, Анастасия Егорова, Ирина Елфимова, Анастасия Куклина, Мария Михайлова, Денис Назаров, Алина Николаева, Софья Сегаль (преподаватели Ирина Галковская и Тимофей Никогосов) побывали на лекции «История возрождения поселка Пушкинские Горы в послевоенное время», познакомились с материалами хроники военных лет и возложили цветы к памятному знаку саперам, погибшим 13 июля 1944 г. при разминировании Святогорского монастыря и могилы А.С. Пушкина. 

По окончании акции в ДК п. Пушкинские Горы состоялось выступление молодых музыкантов на празднике 70-летия Детской школы искусств им. С.С. Гейченко с концертной программой из отечественных песен разных лет перед преподавателями, учащимися и их родителями.

Также в День героев Отечества, 9 декабря, студенты специальности «Хореографическое творчество» (руководитель - Алёна Тагирова) возложили цветы к могиле Героя Советского Союза Михаила Харченко. По окончании акции хореографы колледжа представили населению п. Дедовичи танцевальную программу «В русском стиле». 

Отметим, что знакомство молодых людей с историей родного края, с его военным прошлым, жизнью и подвигом героев-освободителей имеют воспитательное значение. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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