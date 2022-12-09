Общество

Количество жертв коронавируса в Псковской области вновь выросло

За минувшие сутки в Псковской области врачи выявили еще тринадцать заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 11 декабря сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на официальные источники.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 125 743 человека.

Также в регионе возросло количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. В субботу зафиксировали еще одну смерть (всего с марта 2020-го скончались из-за коронавируса 1 952 человека).

Вместе с тем в регионе за сутки девять человек избавились от коронавируса и были выписаны. Всего выздоровели с начала эпидемии 123 507 человек.