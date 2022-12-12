Общество

Владимир Кузь: Высшей ценностью Конституция РФ признала человека

С Днём Конституции Российской Федерации жителей Псковского и Гдовского районов поздравил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Основной закон России вобрал в себя лучший опыт прошлого и открыл новые возможности для возрождения духовных и культурных ценностей нашего народа. Высшей ценностью Конституция РФ признала человека, его права и свободы, утвердила равенство всех граждан, независимо от национальности, происхождения, вероисповедания», - написал Владимир Кузь на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его мнению, именно Конституция позволила сохранить государственные устои и определить стратегию развития страны.

«Ежедневным трудом мы укрепляем единство народов России, основанное на общности нашей исторической судьбы. Это залог развития и процветания державы. Общими усилиями мы сможем преодолеть любые трудности, построить и укрепить в стране истинно гражданское общество», - отметил депутат.

Он пожелал псковичам и гдовичам успехов в реализации намеченных планов, крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя процветания Псковской области и России.