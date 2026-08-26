Псковский технический лицей вошел в число лучших школ России по конкурентоспособности выпускников

Псковский технический лицей занял 376-е место в рейтинге лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие отечественные вузы. Рейтинг составило рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») при поддержке Фонда президентских грантов.

Исследование основано на анализе поступления выпускников российских школ в лучшие университеты страны. Для составления рейтинга использовались данные о приемных кампаниях 2024 и 2025 годов, предоставленные ведущими вузами.

Псковский технический лицей получил 50,187 балла. Доля его выпускников, поступивших на бюджетные места, составила 71,1%, по договору — 25%. Еще 3,9% зачисленных составили победители и призеры олимпиад.

Псковский технический лицей также возглавил рейтинг школ Псковской области по конкурентоспособности выпускников.

В пятерку лучших школ региона вошли:

1. Псковский технический лицей — Псков;

2. Псковская инженерно-лингвистическая гимназия — Псков;

3. Гимназия имени С. В. Ковалевской — Великие Луки;

4. Гуманитарный лицей — Псков;

5. Школа № 7 имени Антона Злобина — Великие Луки.

Напомним, в прошлом году Псковский технический лицей занял 320 место в рейтинге школ РФ по поступлению в ведущие вузы России.