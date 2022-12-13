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Общество

Собственников бесхозных ноутбуков и смартфонов ищут в Пскове

13.12.2022 14:53|ПсковКомментариев: 0

Собственников бесхозных ноутбуков и смартфонов ищут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском суде. 

В суд поступило заявление Пограничного управления ФСБ России по Псковской области о признании права собственности на бесхозяйное движимое имущество:

  • ноутбук марки Fujitsu, модель Е 734 S/N DSDK048471;
  • ноутбук марки Acer, модель N15C4 S/N NXG2JEU00160800B803400;
  • ноутбук марки LENOVO YOGA, модель 82 АА S/N LR0EF0C1;
  • ноутбук марки ASUS/ SX675D, модель A52J; C/N 9120 B9N0BC1426773 73;
  • ноутбук марки ASUS, модель K50I; C/N 0048 A7N0AS231854294;
  • ноутбук марки LENOVO, модель 80XN S/N PF11KTUQ;
  • ноутбук марки Acer, модель N20C5/ ESI-520-3 89Е S/N NXA6LEU00F1 1309DF73400;
  • ноутбук марки HP, модель RTL8723BE с наклейкой Z-30053 без номера;
  • ноутбук марки HP, модель RTL8723DE S/N SND7291LLQ;
  • ноутбук марки MacBook Air, модель А2337 S/N C17GC4DQQ6L4;
  • ноутбук марки ASUS «ZEN BOOK»; с наклейкой GCN0CY00H10650D;
  • мобильный телефон марки Xiaomi, цвет - синий (в чехле), модель M2002F4LG; IMEI 1 869095047206156;
  • мобильный телефон марки Xiaomi РОСО цвет - синий IMEI 1 860942053152726 (в чехле);
  • мобильный телефон марки Motorolla, цвет - синий (в чехле), модель МОТО G9 PLAY;
  • мобильный телефон марки НТС, цвет - белый, модель ОРМ1100;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - серебристый, модель A1687;FCC ID:BCG-E2944A;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - серебристый (разбит дисплей), модель A1633;FCC ID:BCG-E2946A;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - бело-золотистый, модель А1533, FCC ID:BCG-E2642A;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - серебристый (разбит дисплей), модель A1586;FCC ID:BCG-E2816А;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - серебристый (разбит дисплей), модель A1633;FCC ID:BCG-E2946A;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - белый, модель A1387;FCC ID:BCG-E2430A;
  • мобильный телефон марки MI, цвет - золотистый;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет  - серебристый, модель А1586 IMEI 35442906341121;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - розовый (разбит дисплей), модель А1784 ID BCG-E3 092А;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - тёмно-серый, модель А1428 IMEI 013425006211993;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - серебристый, модель А1688 ID:BCG-E2946A;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - золотистый, модель А1661 ID:BCG-E3087A;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - золотистый, модель А1586 (разбит дисплей) IMEI 359310068935006;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - черный (разбит дисплей);
  • мобильный телефон марки Samsung, цвет - золотистый разбита камера, s/n R58H81THLHP, IMEI 357224/07/527629/0;
  • мобильный телефон марки MI, цвет - золотисто-розовый;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - серебристый, модель А1586 IMEI 359251066472347;
  • мобильный телефон марки Samsung GalaxyJ3, цвет - синий;
  • мобильный телефон марки Samsung 256 GB, цвет - синий IMEI 355728/26/106069/0;
  • мобильный телефон марки НТС, цвет - синий;
  • мобильный телефон марки REDMI IMEI 1 865476055661520/01;
  • мобильный телефон марки HONOR синего цвета;
  • мобильный телефон марки IPhone, цвет - черный, модель А1387 ID:BCG-E2430A.

Судебное заседание по гражданскому делу 2-5970/2022 назначили на 31 января 2023 года в 11:50 минут в помещении Псковского городского суда по адресу: Псков, улица Петровская, 24, кабинет №9.

«В связи с изложенным всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками данного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обращаться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в Пограничное управление ФСБ России по Псковской области (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления», - добавили в суде.

Теги: #телефон #псковский городской суд #смартфоны
Источник: Псковская Лента Новостей
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