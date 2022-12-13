Общество

Понятие вседозволенности обсудили с учащимися псковского СИЗО

Очередное занятие «Разговоры о важном» состоялось в учебно-консультационном пункте вечерней школы при следственном изоляторе №1 в Пскове. Его посвятили истории принятия Всеобщей декларации прав человека и Конституции Российской Федерации. Организовала и провела мероприятие классный руководитель Наталья Афанасьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках урока учащиеся посмотрели видеофильмы о правах ребёнка и об основном законе государства – Конституции, после чего все вместе обсудили такие важные понятия, как свобода и вседозволенность, право и обязанность, а на примере второго видеоролика познакомились с главными конституционными основами граждан, рассказали в ведомстве.

«Эпилогом классного часа стали слова Федора Михайловича Достоевского, которые учитель озвучила присутствующим: "Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка"», - добавили в УФСИН.