18 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 774 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 18 пациентов, всего – 123 531. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 952 человека.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 41211/7
- Великие Луки – 18253/3
- Бежаницкий район – 1612/0
- Великолукский район – 2855/0
- Гдовский район – 2256/0
- Дедовичский район – 3102/1
- Дновский район – 1024/0
- Красногородский район – 1142/2
- Куньинский район – 1071/0
- Локнянский район – 1214/0
- Невельский район – 5667/0
- Новоржевский район – 1353/1
- Новосокольнический район – 3305/0
- Опочецкий район – 3836/0
- Островский район – 6101/0
- Палкинский район – 1281/0
- Печорский район – 2982/2
- Плюсский район – 1978/0
- Порховский район – 4568/1
- Псковский район – 9716/1
- Пустошкинский район – 1586/0
- Пушкиногорский район – 1810/0
- Пыталовский район – 1925/0
- Себежский район – 3006/0
- Стругокрасненский район – 2125/0
- Усвятский район – 749/0.