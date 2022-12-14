Общество

Мужчина купил поддельную справку о регистрации и принёс её псковским полицейским

Мужчину, который купил поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания, могут привлечь к уголовной ответственности в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фигуранту была необходима регистрация по месту пребывания, но собственник квартиры, которую он снимал, не соглашался её оформлять. В связи с этим мужчина нашёл в Интернете сообщество, где его проблему пообещали решить без обращения в компетентные органы и заполнения документов.

За покупку поддельного свидетельства мужчина заплатил 10 тысяч рублей. Однако при попытке предъявить данное свидетельство в отдел внутренней миграции УМВД России по городу Пскову, сотрудники выявили факт подделки. Теперь мужчине грозит наказание по части 3 статьи 327 УК РФ.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.