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Общество

Мужчина купил поддельную справку о регистрации и принёс её псковским полицейским

14.12.2022 19:02|ПсковКомментариев: 0

Мужчину, который купил поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания, могут привлечь к уголовной ответственности в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

Фигуранту была необходима регистрация по месту пребывания, но собственник квартиры, которую он снимал, не соглашался её оформлять. В связи с этим мужчина нашёл в Интернете сообщество, где его проблему пообещали решить без обращения в компетентные органы и заполнения документов.

За покупку поддельного свидетельства мужчина заплатил 10 тысяч рублей. Однако при попытке предъявить данное свидетельство в отдел внутренней миграции УМВД России по городу Пскову, сотрудники выявили факт подделки. Теперь мужчине грозит наказание по части 3 статьи 327 УК РФ.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #прокуратура #псков #регистрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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