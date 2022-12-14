Общество

Решение выплатить укушенному собакой ребёнку деньги за моральный вред оспорят в псковском суде

Решение суда о выплате укушенному собакой семилетнему ребёнку в Пскове 30 тысяч рублей за моральный вред ещё не вступило в силу, комитет по ветеринарии Псковской области будет подавать апелляцию. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила председатель профильного комитета Вера Баданина.

Фото из архива ПЛН

«Мы с решением не согласны, будем подавать апелляцию. Не доказано, что собака была безнадзорная. Какие-то обстоятельства всплыли уже в процессе рассмотрения данного заявления прокуратурой. Где-то на втором или на третьем заседании вдруг появилось заявление гражданки о том, что она видела, какая собака укусила мальчика. Никто не разбирался, какая собака - домашняя или безнадзорная», - рассказала Вера Баданина.

Напомним, собака укусила ребёнка во время прогулки в Пскове 16 мая 2021 года. Обязанности по выплате ребёнку денег за моральный вред возложили на комитет по ветеринарии Псковской области.