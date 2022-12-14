Общество

О темпах распространения свиного гриппа в Псковской области рассказали в Роспотребнадзоре

На данный момент в Псковской области зарегистрировано 16 случаев заражения свиным гриппом. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

«Всего у нас зарегистрировано 16 случаев так называемого свиного гриппа, это за весь эпидемиологический сезон. На прошлой неделе выявили 10 случаев заражения, за неделю до этого — 5. Ещё раньше был зафиксирован 1 случай заражения за неделю», - рассказала Елена Припутенко.

Добавим, по итогам прошедшей недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 36,7% и составила 147,8 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 9 167 случаев.