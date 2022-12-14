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Общество

Россиянам рассказали, как правильно хранить мандарины

14.12.2022 21:06|ПсковКомментариев: 0

Часто россияне закупаются некоторыми продуктами заранее, чтобы без спешки встретить Новый год. Зимой на прилавках магазинов и на рынках появляется множество мандаринов различных сортов. Эксперты отмечают, что при покупке фрукты дома нужно хранить в специальных условиях, чтобы они остались свежими и вкусными.

Мандарины следует оставить в прохладном месте, идеальная температура – от +2 градусов до +6. При этом влажность воздуха должна составлять 85-90%. В таких условиях мандарины останутся свежими от одного до четырёх месяцев. Мандарины можно оставить в погребе, тогда каждый фрукт нужно будет обернуть в пергаментную или крафтовую бумагу и выложить в деревянный ящик слоями. Фрукты не должны лежать там плотно. Им нужно пространство и воздух, пишет RuNews24.

Если хранить мандарины на балконе, то нужно убедиться, что там нет дополнительного обогрева. При этом сам по себе балкон должен быть не утеплённый, но хорошо застеклённый. Ещё мандарины можно оставить в холодильнике, но только в специальной секции для фруктов, где поддерживается оптимальная температура. Мандарины нельзя держать в пакете или под плёнкой, так как выработается лишний конденсат, фрукты начнут плесневеть.

Теги: #продукты #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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