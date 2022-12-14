Общество

Дополнительные средства выделят на подарки для детей из семей мобилизованных Пскова

В Псковской городской Думе приняли предложение депутата от ЛДПР о выделении дополнительных средств на проведение детских новогодних мероприятий и приобретение подарков для детей из семей мобилизованных города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Сегодня, 14 декабря, в Псковской городской Думе заседала рабочая группа по поправкам в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Одно из предложений было подготовлено координатором городского отделения ЛДПР Сергеем Литвиненко. Оно касалось новогодних мероприятий, которые проводятся в учреждениях культуры Пскова в период с 17 декабря по 7 января.

«Я выступил с предложением о выделении дополнительно 50 тысяч рублей на проведение детских новогодних мероприятий и приобретение подарков для детей из семей мобилизованных города Пскова. Эти семьи сейчас переживают очень трудные времена и таким образом мы сможем хотя бы немного поддержать их в дни новогодних каникул. Очень рад, что коллеги-депутаты моё предложение услышали и предложение поддержали. Считаю, что это первая, но не последняя победа ЛДПР», - прокомментировал Сергей Литвиненко.