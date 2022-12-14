Общество

Врачи объяснили вспышку ОРВИ и простудных заболеваний в зимнее время

В зимний период растет число больных ОРВИ и простудными заболеваниями. Ухудшение эпидобстановки связано не только со снижением иммунитета и сопротивляемости организма вирусам, но и с нарушением правил гигиены.

Как объяснили специалисты, в зимнее время, находясь на улице, человек потирает нос, глаза и лицо. По этой причине патогены легче попадают в организм человека, после чего продвигаются по дыхательным путям, пишет RuNews24.

Клетки в передней части носа распознают вирусы и бактерии и пытаются «выгнать» их с помощью слизи, в которой содержатся везикулы, переносящие антибактериальные белки.

Поэтому насморк во время простуды – это всего лишь защитный механизм организма, объяснили врачи.