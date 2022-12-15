Сотрудники псковского УФСИН поучаствовали в акции «Стань Дедом Морозом»

Сотрудники УФСИН России по Псковской области принесли новогодние подарки в региональные отделения Российского детского фонда и Всероссийского общества инвалидов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
«Подопечные областного отделения Российского детского фонда – давние друзья представителей УФСИН России по Псковской области и подведомственных учреждений. В преддверии главных детских праздников они регулярно радуют ребятишек подарками, сладкими сюрпризами и просто своим вниманием, даря хорошее настроение и веру в чудо», - рассказали в ведомстве.
Сотрудники УФСИН и уголовно-исполнительной инспекции в рамках акции «Стань Дедом Морозом» принесли в отделение фонда игрушки, конфеты, предметы личного пользования.
«Ещё один сюрприз ждал детишек с ограничениями возможностями здоровья. Благотворительная акция "Новогоднее чудо", проводимая региональной организацией "Всероссийское общество инвалидов", также не оставила равнодушными сотрудников УИС. Вместе с новогодними подарками гости пожелали в наступающем году всем детям и их родителям здоровья, оптимизма и отличного настроения», - отметили в ведомстве.
Руководители региональных отделений Российского детского фонда и Всероссийского общества инвалидов поблагодарили представителей УФСИН и выразили надежду на дальнейшее взаимодействие.