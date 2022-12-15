Общество

Островичка отправится на олимпиаду «Умницы и умники»

Островичка Полина Николаева представит Псковскую область на федеральном этапе гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» в рамках одноименной телепрограммы на Первом канале. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава района Дмитрий Быстров.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

Всего за победу поборются 58 одиннадцатиклассников со всей России.

«Желаем учащейся нашей гимназии Полине успехов!» – отметил Дмитрий Быстров

В прошлом году в олимпиаде «Умницы и умники» победил школьник из Новоржева Данила Протасов.

Региональный этап гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» проводится в Псковской области уже в десятый раз. В этом году её участниками стали 26 десятиклассников из 6 районов и городов Псковской области.