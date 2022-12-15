Общество

Уролог заявил о связи употребления шоколада с образованием камней в почках

Молочный шоколад при его регулярном употреблении может вызвать образование камней в почках. Об этом в своём Telegram-канале рассказал врач-уролог, хирург Марк Гадзиян. По словам специалиста, особенно осторожными нужно быть людям с проблемами мочеполовой системы.

Врач объяснил, что молочный шоколад содержит меламин, фрагменты которого часто находят в камнях, извлечённых из почек. Также специалист ссылается на исследования, доказывающие вред этого вещества.

Так, известно, что употребление шоколада увеличивает уровень жиров в крови, повышает уровень кальция и оксалатов в моче, избыток которых провоцирует развитие мочекаменной болезни, сообщает runews24.

Помимо прочего, молочный шоколад приводит к головным болям и вредят зубной эмали, утверждает врач.