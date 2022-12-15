Общество

Дополнительную проверку проведут по факту вакцинации пожилой псковички прививкой от COVID-19 вместо препарата от гриппа

Дополнительную проверку проведут по факту вакцинации пожилой псковички прививкой от COVID-19 вместо препарата от гриппа. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 15 декабря.

«Обращение меня очень заинтересовало. Будет проведен дополнительный внутренний контроль, проведем проверку. Проверим достоверность предоставления информации от заявителя и медицинского учреждения. У мамы (заявительницы - ред.) может быть другое мнение», – сказала Марина Гаращенко.

Напомним, пожилой псковичке в поликлинике вкололи вакцину от COVID-19 вместо препарата от гриппа.