Общество

Синичка полакомилась товарами на полках гипермаркета в Пскове. ВИДЕО

Синичка полакомилась товарами на полках гипермаркета «Лента» на Рижском проспекте в Пскове. Птицу на видео сняла горожанка, ролик опубликован в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Evelyn Martõnova / «Жесть по-псковски»

«Это не жесть, просто прикольно», - подписала своё видео женщина.

Как оказалось, синичек в «Ленте» видели и другие подписчики сообщества. «Мы тоже видели их в "Ленте": по сметане прыгали. Мерчендайзер девушка сказала, что никому не мешают», - поделилась в комментариях псковичка.

Некоторые отнеслись к данному факту с иронией. «Это же новый сотрудник - эксперт по свежести фруктов», - пошутил мужчина.