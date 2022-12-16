Общество

Около 17 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова

Около 17 тысяч кубометров снега вывезли на снежный полигон из Пскова с начала зимнего сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Вопрос об исполнении правил благоустройства Пскова в зимний период обсудили члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городской Думы на заседании, которое прошло в пятницу, 16 декабря, под председательством Юрия Бурлина.

Как сообщил депутатам начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, всего с начала этого зимнего сезона подрядчики вывезли с улиц и дорог города на полигон около 17 тысяч кубометров снега. Сотрудники УГХ провели несколько совместных выездов с представителями ГИБДД, в ходе которых не было выявлено серьезных нареканий к состоянию дорожного полотна.

«Сложнее с управляющими компаниями, на качество работы которых поступают жалобы от псковичей. Но мы работаем совместно с прокуратурой по данному вопросу, и на сегодня уже семи УК вынесены предостережения. Если они не прислушаются, то следующий этап для таких управляющих компаний - административная ответственность. То есть штрафные санкции», - подчеркнул Александр Грацкий.

После обсуждения члены комитета по ЖКХ и благоустройству проголосовали за то, чтобы принять представленную информацию к сведению.