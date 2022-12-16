Общество

Оформление товарного знака в 4 клика – доступная реальность

Те, кто уже сталкивался с необходимостью регистрировать интеллектуальную собственность, наверняка, понял на своем опыте, насколько это медлительный и сложный процесс. Однако прогресс тоже не стоит на месте, и автоматизация со всеми ее комфортными преимуществами добирается даже до таких бюрократических сфер.

Спасибо за это стоит сказать сервису Brand-Search.ru который разработал функционал, позволяющий отправлять заявки на регистрацию товарных знаков дистанционно и в онлайн формате. Без упомянутой выше бюрократии, подготовки кипы бумажных документов, личных визитов в государственные конторы.

О том, что подтолкнуло создателей сервиса к разработке и интеграции нового функционала, рассказал старший партнер компании Артём Навценя: «Люди XXI века уже порядком отвыкли от бесконечного бюрократического бумажного ужаса, который был реален еще каких-то 20-30 лет назад. Все и вся теперь автоматизируется и упрощается: паспортные столы заменили МФЦ, записаться ко врачу можно онлайн, любую справку добыть в 2-3 клика на Госуслугах.

И только такие сложные юридические отрасли, как интеллектуальная собственность, казались в этом плане «закостеневшими»: все же слишком сложна и разнообразна требуемая документация, многоступенчаты и запутанны процессы проверки…

Но мы, создатели Brand-Search.ru, решили бросить вызов такому положению дел! И считаем, нам это успешно удалось. В частности, заявку на регистрацию ТЗ теперь можно спокойно, в 4 клика, подать онлайн - в Личном кабинете на нашем сайте»

Немного подробнее о функционале

Предлагаем детальнее познакомиться с новой опцией на страницах сервиса. Итак, что нужно сделать, чтобы буквально в несколько кликов, быстро и без ненужной волокиты зарегистрировать обозначение?

Для доступа к инструментам, включая онлайн регистрацию товарных знаков, необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте Brand-Search.ru. Проверка и регистрация доступна в новом разделе.

Шаг первый. Уже в самом начале дистанционной регистрации товарного знака вы оцените преимущества автоматизации. Вам нужно ввести в форму только наименование товарного знака, логотип при наличии и ОГРН. Все остальные данные об ИП или ООО сервис введет автоматически.

Шаг второй. Следующий этап – выбор классов МКТУ. Опять же, процесс выбора классов может быть автоматическим – сервис, опираясь на данные Роспатента, касающиеся ваших прошлых заявок, подберет классы. При необходимости классы можно добавлять самостоятельно, в ручном режиме.

Сумма, которую нужно уплатить в казну в виде пошлин, рассчитывается автоматически и зависит от перечня выбранных классов.

Шаг третий. Третий шаг – это выбор тарифа обслуживания. Сумма финансовых затрат зависит от суммы госпошлины, выбранного тарифа, использованных промокодов (при наличии).

В данный момент пользователям сервиса доступно несколько тарифов. Наибольший интерес вызывает тариф «Все включено», который подразумевает полную автономность подачи заявки и решение вопросов с ведомствами силами работников сервиса. Они окажут юридическое сопровождение, будут отвечать на запросы Роспатента в случае их появления, а также предпримут шаги в случае, если ведомство даст предварительный отказ.

Шаг четвертый. Четвертый шаг – элементарный. Это оплата услуг сервиса согласно выбранному тарифному плану и удобным для вас способом, включая безналичный перевод.

После проведения оплаты и формирования заявки, квалифицированные сотрудники сервиса в должности патентных поверенных, инициируют процесс регистрации.

Как видите, процесс регистрации товарных знаков никогда еще не был таких простым и интуитивно понятным. Все проходит в дистанционном формате, а многие этапы автоматизированы.

Источник: brand-search.ru