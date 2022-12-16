Общество

Очную работу «кружков» для школьников приостановят в Пскове

Занятия в очной форме в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Пскова будут приостановлены с 19 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев.

«Руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования города Пскова приостановить занятия в очной форме», - привел Геннадий Иойлев текст приказа, разработанного на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

При этом в школах продолжат работу дежурные группы для осуществления присмотра и ухода за учащимися 1-4 классов, без объединения учеников из разных классов в одну группу.

Вопрос о судьбе новогодних утренников в Пскове будет рассматривать дополнительно.

Детские сады продолжают работу в обычном режиме.

Напомним, вчера, 15 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии сообщил, что в школах города Пскова на неделе с 19 декабря начнётся дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.