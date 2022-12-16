Общество

Сотрудники псковского УФСИН провели профилактическую беседу с подростками из школы-интерната

Представители уголовно-исполнительной системы посетили псковскую школу-интернат, где встретились с воспитанниками общеобразовательного учреждения и провели профилактическую беседу. Ребятам рассказали о том, что за преступлением всегда следует наказание и предостерегли от совершения правонарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Старший инспектор отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Артем Байков совместно с инспектором группы по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Юлией Васильевой рассказали об ответственности за правонарушения и преступления, разъяснили какие общественно-опасные последствия могут наступить в случае совершения того или иного деяния.

В ходе мероприятия ребята посмотрели видеоролик, подготовленный Архангельской воспитательной колонией, а также ознакомились с особенностями применения системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Подробно о работе электронных браслетов рассказал сотрудник уголовно-исполнительной инспекции Артем Сухаревич.

Главной целью мероприятия стало повышение уровня подростковой правовой культуры, а также формирование ответственного отношения к своему поведению. Важность беседы подтверждал тот факт, что некоторые из присутствующих на встрече воспитанников школы-интерната состоят на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В завершении встречи сотрудники областного ведомства проинформировали аудиторию о распространённых дистанционных преступлениях, основных схемах злоумышленников и призвали подростков быть внимательными к своим поступкам. Руководство образовательного учреждения поблагодарило гостей за мероприятие, выразив надежду на дальнейшее сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений в подростковой среде.