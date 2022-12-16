Общество

Победителей экологического конкурса наградили в Великих Луках

Награждение победителей экологического конкурса «ПТИЦЕрию - в парки» состоялось в Центре технического творчества Великих Лук 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской.

Фото здесь и далее: Центр технического творчества Великих Лук

Основными участниками конкурса стали воспитанники детских садов, ученики начальных классов, их педагоги и родители. «Семейное творчество разрешалось на все 100%. На конкурс поступило более 150 кормушек. Победителями стали 16 шедевров», - рассказали в музее.

Награждение проводили директор ЦТТ Людмила Соусова, заведующая музеем Светлана Белюкова, директор «Луки-парк» Александр Терентьев. Именно в Полибинский парк и «Луки-парк» отправятся пожертвованные авторами кормушки, чтобы поддерживать птиц в нелегкое для них зимнее время, уточнили организаторы.

Теперь, приезжая в музей-усадьбу С. В.Ковалевской, можно захватить с собой корм для птиц (несолёные семечки подсолнечника, тыквы, овсяные хлопья, подсушенный белый хлеб, несолёное сало, сырые зёрна и крупы).

Открытие «ПТИЦЕрии» в Полибинском парке состоится через неделю.