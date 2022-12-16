Общество

В Госдуму внесен законопроект об освобождении от мобилизации имеющих ученую степень россиян

В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается освободить от призыва в армию в рамках частичной мобилизации имеющих ученую степень россиян. Это следует из данных базы Госдумы, передает «Газета.Ру».

Документ направлен на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он направлен на сохранение образовательного и научного потенциала страны.

Законодатели отмечают, что закон о военной службе предоставляет освобождение от призыва гражданам, имеющим ученую степень, однако закон о мобилизации не предоставляет аналогичного освобождения от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, имеющих степени кандидатов и докторов наук.

«Законопроект предлагает снять указанное противоречие между федеральными законами и закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — указано в пояснительной записке.

В документе также подчеркивается, что право на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации.