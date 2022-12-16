Общество

Более 20 безнадзорных собак выловили в Дновском районе в 2022 году

23 безнадзорные собаки выловили в Дновском районе и поместили в приют в 2022 году. Об этом сообщил глава района Михаил Шауркин, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Фото: Марина Пиманова, группа «Жизнь по-дновски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Стая больших собак гуляет по улице, где дети ходят в школу. В Дно эта проблема очень актуальна», - отметила местная жительница.

«Администрация Дновского района разделяет ваше мнение о том, что проблема с безнадзорными собаками является актуальной для нашего района на протяжении последних лет, - ответил Михаил Шауркин. - Но лишь в 2022 году к администрации Дновского района перешли полномочия в этой части. 24 мая 2022 года администрацией Дновского района был заключён муниципальный контракт № 14 на оказание услуг по отлову и содержанию животных (собак) без владельцев на территории Дновского района Псковской области. В рамках его исполнения было отловлено и помещено в приют 15 собак. Кроме того, администрацией городского поселения "Дно" был также заключен договор на оказание аналогичных услуг, в рамках которого было отловлено 8 собак. Таким образом, в 2022 году на территории Дновского района было отловлено 23 собаки и помещены в приют».

В 2023 году в бюджете Дновского района будет предусмотрено 348 824 рубля на оказание услуг по отлову и содержанию животных (собак) без владельцев на территории Дновского района, добавил глава муниципалитета.