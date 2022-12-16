Псковичей предупредили об ответственности за незаконное трудоустройство иностранцев

Незаконное использование иностранной рабочей силы в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ является административно наказуемым деянием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Данное правонарушение влечет за собой наложение административных штрафов:
Иностранному гражданину, желающему оформить патент на работу, необходимо обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции, расположенные в Пскове и Великих Луках, в течение 30 дней со дня въезда в Россию с полным пакетом документов, необходимых для оформления соответствующего статуса.