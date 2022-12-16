Общество

Псковские полицейские приглашают на службу и предлагают зарплату от 28 тысяч

Требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

«Заработная плата сотрудника - от 28 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России», - отметили в ведомстве.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

«Добавим, что работа эта непростая, ответственная, но почетная. Сотрудники патрульно-постовой службы в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь нашим согражданам и защитить их от противоправных посягательств. Есть немало примеров, когда они, действуя мужественно и самоотверженно, а, порой, и с риском для собственной жизни, спасали людей от верной гибели», - рассказали в пресс-службе.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).