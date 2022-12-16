Общество

Псковичи могут попасть на прием к врачу-репродуктологу из Санкт-Петербурга

В Женской консультации перинатального центра Пскова состоится бесплатный приём одного из ведущих врачей репродуктологов клиники «Мать и дитя Санкт-Петербург». Консультация пройдет 30 декабря. Об этом сообщается в группе перинатального центра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Перинатальный центр Пскова

Псковичей будет принимать врач-репродуктолог Светлана Паскаль, к которой можно обратиться по вопросам мужского и женского бесплодия, программ ЭКО/ИКСИ? Донорских программ, программ суррогатного материнства, программ «онкофертильность», «отсроченное материнство». Также можно произвести криоконсервацию биологического материала, провести генетическую диагностику и культивирование в инкубаторе EmbyoScope+.

Данный приём пройдет в рамках отбора пациентов в программы ЭКО по ОМС. Приём бесплатный. Телефон для записи: +7 (8112) 56-92-73; +7 (8112) 56-92-59.