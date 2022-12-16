Общество

Псковский центр помощи аистам получил официальный статус

Центр помощи аистам «Дом белого аиста» в Гдовском районе получил официальный статус. Об этом организаторы центра сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дом белого аиста

«Месяц назад мы официально зарегистрировали автономную некоммерческую организацию "Центр помощи аистам "Дом белого аиста". Наконец-то получены правоустанавливающие документы, сделана красивая печать, открыт счёт», - рассказали в аистином центре.

Четыре с половиной года центр работал в формате волонтёрского объединения энтузиастов – единомышленников. «Дом белого аиста» получил известность, и не только в России, но и за рубежом, приобрёл хорошую репутацию и много добрых помощников. Проект стал лауреатом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» в 2021 году. Также о работе центра рассказывали на федеральных телеканалах и был снят документальный фильм «Марина – аистиная мама».

За четыре с половиной года аистиный центр принял 230 белых аистов, попавших в беду. Многие из питомцев вернулись в природу, 73 аиста зимуют в «Доме белого аиста» этой зимой, 18 из них будут выпущены на волю будущей весной, остальные останутся жить в реабилитационном центре.

«Мы движемся дальше, учимся работать в новом формате и верим, что дорогу осилит идущий. Надеемся на помощь органов власти и каждого из вас, дорогие читатели и подписчики группы, ведь все эти годы "Дом белого аиста" существовал только благодаря вам, благодаря вашей финансовой помощи, благодаря каждому вашему лайку и перепосту. Спасибо вам всем», - прокомментировали в «Доме белого аиста».