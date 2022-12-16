Общество

В Москве отменили и задержали более 200 авиарейсов на фоне снегопада

В трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — на фоне снегопада отменили и задержали более 200 рейсов, следует из данных электронных табло на сайтах аэропортов.



Во «Внуково» с начала суток по состоянию на 18:40 мск задержали 50 рейсов, а отменили два. В «Домодедово» задержали 119 рейсов, из них 71 — более чем на час. Не вылетел только один самолет, он должен был следовать в Махачкалу. В «Шереметьево» задержали 90 рейсов, пять отменили, сообщает РБК.



В ночь с 17 на 18 декабря в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, характерной для декабря, говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В Подмосковье за тот же период выпала половина месячной нормы. В течение дня в городе выпадет еще 10 мм осадков, предупреждал другой ведущий специалист центра, Евгений Тишковец.



В ночь с 17 на 18 декабря в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, характерной для декабря, говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В Подмосковье за тот же период выпала половина месячной нормы. В течение дня в городе выпадет еще 10 мм осадков.

Вылет самолета из Москвы в Псков задержали почти на 8 часов 18 декабря.