Общество

Псковские профсоюзы передали технику военнослужащим

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов совместно с коллегами, председателями областных отраслевых профсоюзных организаций, передал технику военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Переданную технику приобрели на средства, собранные в ходе благотворительного концерта, а также на добровольные пожертвования от членов профсоюзов и профсоюзных организаций.

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«Передали на передовую! Спасибо врио командира 237-го полка гвардии подполковнику ВДВ за организацию работы! Профсоюзы продолжают оказывать посильную помощь во благо Родины, Отечества, России! Сегодня как никогда важно быть вместе, друг за друга! Единство! Солидарность! Справедливость!» - прокомментировал передачу техники Игорь Иванов.