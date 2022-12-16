Общество

Стратегия Сбера «Антидроп» помогает бороться с обналичиванием украденных средств

Украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование вооружённых сил Украины, заявил зампред «Сбера» Станислав Кузнецов. С обналичиванием украденных средств помогает бороться стратегия Сбера «Антидроп».

Станислав Кузнецов. Фото: Сбер

После ухода из России Visa и MasterCard изменились способы вывода денег мошенниками. По данным за IV квартал 2022 года, основной канал вывода средств по схемам профессионального мошенничества — карты российских банков (примерно 59%).

«Похищенные средства обналичиваются, конвертируются в валюту и аккумулируются в «денежных хабах» — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Такая особенность связана с тем, что Санкт-Петербург — крупный туристический центр, в котором легко затеряться приезжему, в городе еще довольно слабо развито видеонаблюдение, а также особую роль играет близость к государственной границе с несколькими странами», - приводят слова Кузнецова «Известия».

Второй инструмент — криптовалюта, в которую конвертируются украденные средства с помощью нелегальных сервисов, расположенных в «Москва-Сити», ТЦ «Горбушкин двор», ТЦ «Фудсити», ТЦ «Садовод», на автовокзале Котельники и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва». Затем криптовалюта обналичивается на Украине и используется в том числе для финансирования ее армии. Таким образом, украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование ВСУ, отметил эксперт.

Благодаря стратегии «Антидроп» «Сбер» выдавливает из банка дропов людей, которые занимаются обналичиванием украденных средств. В 2022 году заблокировано более 45 тысяч попыток выпуска карт дропам, при этом не получено ни одной жалобы от клиентов, заключил он.