Общество

Акция по сбору сладких подарков и вещей для одиноких пенсионеров проходит в Пскове

Благотворительная акция по сбору сладких подарков и вещей для досуга подопечных Специального отделения для одиноких престарелых «Подари тепло» проходит в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодёжном центре.

«Так, каждый может принести сладости, наборы для рукоделия, а также открытки с тёплыми поздравлениями. Перед новогодними праздниками организаторы из всех принесённых вещей сформируют подарочные наборы, которые отправятся одиноким бабушкам и дедушкам из Специального отделения на Кузбасской Дивизии», – отметили в молодежном центре.

Приносить вещи можно в будние дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу: улица Максима Горького, 15. Акция продлится до 28 декабря включительно.