Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня темой программы станут подземные переходы. Насколько они актуальны в нынешнее время?

Ведущие - активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Александр Елисеев - обсудят проблемы надземного перехода в Пскове и подземного перехода в Великих Луках, а также рассмотрят альтернативные варианты разведения потоков пешеходов и автотранспорта.

Трансляция завершена.