Общество

Ведущие врачи-пульмонологи региона приняли 130 пациентов в Великих Луках

Последний в этом году крупный выезд ведущих врачей-пульмонологов Псковской областной инфекционной клинической больницы в Великие Луки состоялся 17 декабря. Команду медиков возглавила главный внештатный специалист региона, главный врач учреждения Анастасия Повторейко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото здесь и далее: Псковская областная инфекционная клиническая больница

«Узкие специалисты посетили юг Псковской области уже во второй раз! Однако количество пациентов не уменьшилось. Многие приходили повторно! Это важно, поскольку некоторые заболевания требуют регулярного наблюдения и специального лечения», - отметили в учреждении.

Попасть к докторам с жалобами респираторного характера мог любой желающий абсолютно бесплатно - по полису ОМС. Всего за день удалось принять 130 человек, в том числе 17 детей. Некоторые пациенты по итогам осмотра получили направления на госпитализацию.

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«Благодарим всех причастных за помощь в организации выезда, а пациентов за хорошую обратную связь и благодарности. Мы рады, что вы приходите к нам снова. Это говорит о хорошем качестве обслуживания и доверии пациентов. Ждём вас снова в следующем году! С заботой о ваших лёгких», - добавили в учреждении.