Общество

Псковичи подали четыре заявки для участия во Всероссийской премии изобретателей

Четыре заявки подано от Псковской области для участия во Всероссийском финале премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

На премию претендуют авторы четырёх проектов, в том числе участники регионального конкурса «Лучший рационализатор и изобретатель».

От Псковской области представлены следующие номинанты:

псковичка Евгения Евгеньева с проектом «Система активного контроля для компенсации погрешностей и способ её работы»;

заместитель генерального конструктора ЗАО «ЗЭТО» Владимир Острейко с проектом «Броневой токоограничивающий реактор (БТР) с полным экранированием собственного магнитного поля»,

коллективная заявка от ЗАО «ЗЭТО», проект «Высоковольтное распределительное устройство наружной установки с комбинированной газовой изоляцией и температурой эксплуатации до минус 55°С»;

молодой пскович Олег Михайлов с проектом «Квазигибридная децентрализованная система энергоснабжения».

Итоги премии подведут до конца текущего года.