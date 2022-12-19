Псковичи подали четыре заявки для участия во Всероссийской премии изобретателей

Четыре заявки подано от Псковской области для участия во Всероссийском финале премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
На премию претендуют авторы четырёх проектов, в том числе участники регионального конкурса «Лучший рационализатор и изобретатель».
От Псковской области представлены следующие номинанты:
Итоги премии подведут до конца текущего года.